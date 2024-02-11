أسعار الذهب تستقر عند مستوى 2024 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

استقرت أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2024 دولارا للأونصة مع تراجع طفيف لأسعار العقود الآجلة.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب (تسليم أبريل) انخفضت 0.45 في المئة إلى مستوى 2038 دولارا للأونصة مع ترقب معظم المتداولين لبيانات مؤشر الاستهلاك الأمريكي التي ستظهر بعد غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كانت ستؤثر على سعر المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن معظم المحللين يترقبون موعد خفض الفائدة الأمريكية موضحا أن التوقعات لا تزال تشير إلى شهر مارس المقبل كموعد لبدء الخفض بالتالي انتعاش أسعار الذهب على أثر ذلك.

وأوضح أن تقرير التضخم الأمريكي وتقارير أخرى مرتبطة بثقة المستهلكين إضافة إلى بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيتم نشرها هذا الأسبوع “وكل هذه التقارير ستؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب خلال الأسابيع المقبلة”.

ولفت إلى قرب حلول موسم إعلانات الأرباح للشركات الأمريكية الكبرى إضافة إلى صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة واليابان وهولندا مؤكدا أن المستثمرين في المعادن الثمينة ينتظرون هذه التقارير لمعرفة اتجاهات الاستثمار في المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالي.

وشدد التقرير على أهمية العامل الجيوسياسي في تحديد الاتجاه السعري للذهب موضحا أن التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تجعل المستثمرين يتجهون بشكل أكبر للاستثمار بالمعدن الأصفر بعيدا عن مخاطر التجارة العالمية وأسواق الأسهم التي تتأثر بشكل كبير من هذه التطورات.

وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 20.2 دينار (نحو 61.60 دولار) أما عيار 22 فبلغ 18.5 دينار (نحو 56.4 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 268 دينارا (نحو 817 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.