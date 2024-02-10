الدوري الألماني: ليفركوزن يخطو خطوة هامة نحو اللقب بإسقاطه بايرن بثلاثية

خطا باير ليفركوزن خطوة هامة نحو إحراز لقب الدوري الالماني لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه عقب فوزه على خصمه المباشر بايرن ميونيخ بطل المواسم الـ11 الماضية 3-0 ضمن المرحلة الحادية والعشرين السبت على ملعب “باي أرينا”.

ورفع ليفركوزن (55 نقطة) الفارق بينه وبين العملاق البافاري في الصدارة الى 5 نقاط. ومع أنّ البطولة لا تزال طويلة، الا انّ فارق المستوى ظهر جليًا لمصلحة فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو ما يرجح كفته لإحراز اللقب.

وسجّل اهداف ليفركوزن كل من يوسيب ستانيشيتش (18) والاسباني أليخاندرو غريمالدو (50) والهولندي جيريمي فرمبونغ (90+5).

وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من اي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات (31 مباراة – 27 انتصارا و4 تعادلات).

وقال لاعب ليفركوزن روبرت أندريخ عقب نهاية المباراة “من الدقيقة الاولى حتى التسعين، وضعنا أقدامنا على الدواسة”.

وعلى غرار العديد من مباريات السبت في البوندسليغا، اقدم مشجعو ليفركوزن وبايرن على رمي كرات تنس وقطع معدنية واجسام غريبة اخرى على الملعب، وسط هتافات مناهضة لقرار رابطة الدوري الالماني بالسماح باستثمارات اجنبية، مما أرجأ إنطلاقة المباراة حوالي عشر دقائق.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في أليانز أرينا انتهى بالتعادل 2-2.

وظهر لاعب بايرن المخضرم توماس مولر غاضبا وقال “كان ليفركوزن يقوم بالمخاطرات، يبحث عن الحلول ويلعب كرة قدم”.

تفوّق ليفركوزن

وكان حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير صرّح قبل ايام معدودة من اللقاء “الأمر يشبه الطريقة التي لعب بها شابي عندما كان لاعبًا”.

هذا التصريح كان بالفعل ما رسم مجريات المباراة، حيث هيمن ليفركوزن على الملعب مع الكرة او من دونها، من خلال دقة التمرير القصير والسلس، مقابل تمركز ممتاز وتضييق المساحات بشكل كبير.

وعلى الرغم من انّ انطلاقة المباراة جاءت بطيئة، لكن ليفركوزن كان الطرف الافضل نسبيا من خلال مبادراته نحو الهجوم، بخلاف منافسه الذي لم يستطع ترجمة تفوّقه في بعض فترات المباراة على الاستحواذ لتسجيل اي خطورة تُذكر.

وضرب أصحاب الارض مبكرا، مفتتحين التسجيل بعد 18 دقيقة فقط، بعدما توغل روبرت اندريخ بقوة على الجهة اليسرى قبل ان يمرّر كرة زاحفة قوية وجدت قدمي ستانيشيتش الذي تابعها داخل المرمى الخالي (18).

وستانيشيتش هو لاعب مُعار من بايرن ميونيخ الى ليفركوزن منذ الصيف الماضي بعد ان تدرّج في صفوف بايرن منذ العام 2017 من فريق الناشئين وصولا الى الرديف ثمّ الاول.

وكاد المهاجم المغربي أمين عدلي، العائد من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، ان يضيف الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من السويسري غرانيت تشاكا، فتجاوز المدافع الفرنسي دايوت اوباميكانو قبل ان ينطلق من منتصف الملعب بسرعة عالية منفردا، لكنّ المدافع الفرنسي نجح في اللحاق به في الرمق الاخير مبعدا الكرة قبل تسديده على مرمى نوير (43).

وفي دلالة على ضعفوال المباراة في أسوأ رصيد له منذ ثماني سنوات.

وتابع ليفركوزن في الشوط الثاني من حيث انتهى الاول، من حيث فعالية التحرّك، بخلاف بايرن الذي بدا هدّافه الانكليزي هاري كاين، متصدر هدّافي الدوري بـ 24 هدفًا، معزولا عن رفاقه.

ونجح اصحاب الارض في دكّ مرمى نوير بهدف ثان بعدما تبادل غريمالدو الكرة مع النيجيري ناتان تيلا، قبل ان يسدّد من مسافة قريبة في أعلى المرمى (50).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، وجه دكّ فرمبونغ الضربة القاضية لبايرن بهدف ثالث، مستفيداً من ترك نوير لمرماه من أجل مساعدة زملائه في الهجوم خلال ركلة ركنية، ليشتّت الدفاع كرة طويلة الى الهولندي الذي تقدم ثمّ سددها من مسافة بعيدة في المرمى الخالي تماما (90+5).

مأزق لايبزيغ مستمر

من جهة أخرى، اسدى أوغسبورغ هدية لبوروسيا دورتموند وجرّ لايبزيغ الى التعادل الايجابي 2-2 في ظل الصراع المستمر على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبتعادلهما، استفاد دورتموند الفائز الجمعة على ضيفه فرايبورغ 3-0، ليعزّز موقعه في المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الخامس. من جهته، يحتل اوغسبورغ المركز الثاني عشر بـ 23 نقطة.

وكان أوغسبورغ البادئ في التسجيل عن طريق فيليب تييتس (35) قبل ان يعادل البلجيكي لويس أوبندا للايبزيغ بعد أربع دقائق. وانتزع الضيوف التقدم في مستهل الشوط الثاني عبر السلوفيني بنجامين شيشكو (52) قبل ان يعادل البوسني إرمدين ديميروفيتش لاوغسبورغ (60).

ويقدم لايبزيغ بداية سنة سيئة للغاية حيث فاز في مباراة واحدة من أصل آخر خمس.

وسجّل المصري عمر مرموش هدفا لأينتراخت فرانكفورت (14)، لكنّ فريقه خسر تقدمه ليتعادل امام ضيفه بوخوم 1-1، بعد هدف للضيوف عن طريق موريتس بروتشينسكي (17).

وخسر فرانكفورت فرصة الاقتراب من لايبزيغ الخامس وبقي سادسا برصيد 32 نقطة، اما بوخوم فيحتل المركز الرابع عشر بـ 22 نقطة.

وعاد هايدنهايم بفوز ثمين بعد أربعة تعادلات، على حساب مضيفه فيردر بريمن 2-1.

وسجّل هدفي الفائز كل من الاميركي لينارد مالوني (12) ويان-نيكلاس موديست (18) قبل ان يقلص النمسوي رومانو شميد الفارق لبريمن (19).

وتقدم هايدنهايم الى المركز الثامن بـ 27 نقطة بفارق نقطة عن فيردر بريمن العاشر.

وانتهت مباراة بوروسيا مونشنلادباخ وضيفه دارمشتات من دون اهداف.

وشهدت مباراة أونيون برلين وضيفه فولفسبورغ احتجاجات من قبل بعض المشجعين ضد رابطة الدوري الالماني أدّت الى ايقاف المباراة لحوالى نصف ساعة.

وخرج أونيون برلين فائزا من المباراة بهدف وحيد سجله الهولندي دانيليو دويكي (45+25).

وعزّز فريق العاصمة الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي، موقعه خارج منطقة الهبوط برصيد 21 نقطة في المركز الخامس عشر، اما فولفسبورغ فتجمّد رصيده عند 23 نقطة في المركز 12.