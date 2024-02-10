صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني ببطولة كأس آسيا

10 فبراير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.

مشيدا سموه رعاه الله بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الأردني مؤكدا سموه حفظه الله بأن وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بهذه البطولة يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.

مثمنا سموه رعاه الله عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والامكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

المصدر
كونا
الوسوم
10 فبراير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

رحيل النائب السابق راشد التوحيد بعد مسيرة برلمانية طويلة

10 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهئنة الى أمير قطر بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا

10 فبراير، 2024

وزير الإسكان يؤكد ضرورة دراسة مطالبات سكان المطلاع لتسهيل انتقال الأسر إليها والعيش فيها

10 فبراير، 2024

دولة الكويت تعرب عن قلقها الشديد إزاء مخططات الاحتلال بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا

10 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى