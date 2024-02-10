سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني ببطولة كأس آسيا

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني ببطولة كأس آسيا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.

مشيدا سموه رعاه الله بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الأردني مؤكدا سموه حفظه الله بأن وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بهذه البطولة يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.

مثمنا سموه رعاه الله عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والامكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.