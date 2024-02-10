كأس آسيا: قطر تهزم الأردن بثلاثية عفيف وتحتفظ باللقب

قاد النجم أكرم عفيف منتخب قطر للاحتفاظ بلقب كأس آسيا في كرة القدم بتسجيله ثلاثية من 3 ركلات جزاء هزمت الأردن بأول نهائي في تاريخه 3-1، السبت على استاد لوسيل.

أمام 86492 متفرجاً، جاءت أهداف عفيف الذي اختير أفضل لاعب وحصد لقب هداف البطولة، في الدقائق 22 ، 73، 90+5 من ثلاث ركلات جزاء، في حين سجل يزن النعيمات (68) هدف الاردن.

وسلّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القائد حسن الهيدوس الكأس بعد أن ألبسه البشت القطري، على غرار ما فعل على المسرح عينه في نهائي مونديال 2022 مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي أحرز اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكانت قطر احرزت لقب نسخة الامارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على اليابان 3-1 ايضاً. حافظت على سجلها خاليا من الهزائم في 14 مباراة توالياً (13 فوزاً وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

وكانت قطر قد خسرت أمام الاردن 1-2 ودياً، قبل ايام قليلة من انطلاق البطولة، وقد أقالت مدربها البرتغالي كارلوس كيروش قبل نخو شهر من النهائيات وعيّنت الإسباني “تينتين” ماركيس لوبيس مدرّب نادي الوكرة.

كما عوّض “العنّابي” من خلال احراز اللقب الصورة الباهتة التي ظهر بها في مونديال 2022، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققاً اسوأ نتيجة لدولة مضيفة.

وعبّر لاعب وسط قطر عبد العزيز حاتم عن ثقة زملائه قبل اللقاء “هذا لقبي الثاني ولا استطيع وصف شعورنا. لم يكن لدي أدنى شك بأننا سنحقق الفوز. جرّبنا النهائي وفزنا فيه من قبل، وعرفنا كيف ندير المباراة”.

تابع “مسؤولونا لم يستطيعوا التواجد معنا في الإمارات (عام 2019) واليوم شاركونا هذا الانجاز”، في إشارة إلى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين انذاك.

في المقابل، وعلى الرغم من الخسارة خاض “النشامى” بطولة رائعة وكسبوا الاحترام من خلال فوزهم اللافت على كوريا الجنوبية القوية 2-0 في نصف النهائي، ما يبشر بمستقبل افضل للكرة الاردنية في المستقبل.

قطر الأفضل في الشوط الأوّل

شارك قائد قطر المخضرم حسن الهيدوس أساسيا خلافا للمباراة الاخيرة ليحل بدلا من همام الأمين، وحل طارق سلمان بدلا من بيدرو ميغيل في مركز الظهير الايمن، في حين عاد الى تشكيلة الاردن علي علوان بعد ان غاب عن المباراة ضد كوريا الجنوبية بداعي الايقاف.

كان المنتخب القطري الافضل في نصف الساعة الاول بفضل المراوغات الذكية لنجمه عفيف وتمريراته الماكرة في ظهر الدفاع الاردني، والاكثر خطورة على المرمى الاردني.

فرصة اولى لعفيف سددها ضعيفة بين يدي الحارس يزيد ابو ليلى (5)، ومحاولة اخرى من اللاعب ذاته زاحفة سيطر لعيها الحار الاردني بسهولة (8).

وكانت التسديدة الاولى الاردنية باتجاه المرمى القطري عندما اطلق النعيمات كرة قوية ابعدها مشعل برشم بقبضة يديه (17).

واحتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة عبدالله نصيب لعفيف داخل المنطقة فانبرى لها الاخير بنجاح (22).

وكاد لوكاس منديش يعزز تقدم قطر، عندما لعب رأسية ابعدها ابو ليلى بردة فعل سريعة (33).

وانتظر المنتخب الاردني الوقت بدل الضائع من الشوط الاول ليقوم بأول هجمة خطيرة عندما توغل داخل المنطقة ومرر الكرة باتجاه موسى التعمري الذي سدّدها بيسراه، لكن محمد وعد انقذها في اللحظة الاخيرة (45+3).

ونزل المنتخب الاردني في الشوط الثاني بنية هجومية وقام علوان بضربة مقصية خلفية، لكنها جانبت القائم (56).

ومرر التعمري، لاعب مونبلييه الفرنسي، كرة ذكية باتجاه احسان حداد سددها الاخير زاحفة ارتمى عليها برشم وابعدها ركنية (57).

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واستمرت الخطورة الاردنية وسدد يزن العرب كرة مقصية تصدى لها برشم ببراعة (59). وتدخل برشم مجددا للتصدي لكرة التعمري (61).

وأثمر الضغط الاردني هدف التعادل عندما تلقى يزن النعيمات كرة داخل المنطقة اخطأ الدفاع القطري في تشتيتها، فسيطر عليها المهاجم الاردني واطلق قوية بيسراه داخل الشباك (68).

لكن المنتخب الاردني لم ينعم بالتعادل لان الحكم احتسب ركلة جزاء لاصحاب الارض بعد الرجوع الى تقنية “في ايه آر” اثر اعاقة المعز علي داخل المنطقة، فانبرى لها عفيف وسددها بالطريقة ذاتها الى يمين الحارس الاردني مانحا التقدم لفريقه مجددا (73).

وكاد عفيف يسجل الهاتريك عندما سدد ركلة حرة مباشرة لولبية لكن الحارس الاردني ابعد محاولته (83).

لكن لاعب الساد البالغ 27 عاماً نجح في ذلك عندما احتسب الحكم الصيني ما نينغ ثالث ركلة جزاء لقطر اثر اعاقة عفيف من قبل الحارس الاردني سددها عفيف ايضا على يسار ابو ليلى حاسما النتيجة في صالح فريقه (90+5).

ورفع عفيف رصيده الى 8 اهداف في البطولة وتوج هدافا لها بعد ان دخل النهائي متخلفا بفارق هدف عن المهاجم العراقي ايمن حسين.

وحصدت قطر جميع الالقاب الفردية، فنالت جائزة افضل لاعب وافضل هداف لعفيف، افضل حارس لمشعل برشم واللعب النظيف.