وزير الإسكان يؤكد ضرورة دراسة مطالبات سكان المطلاع لتسهيل انتقال الأسر إليها والعيش فيها

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ضرورة دراسة مطالبات سكان مدينة المطلاع لتسهيل انتقال الأسر إليها والعيش فيها.

ونقل بيان صحفي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم السبت عن الوزير الحجرف خلال جولة تفقدية لمدينة المطلاع توجيهه لقياديي المؤسسة سرعة تسليم المباني العامة للجهات المستفيدة تمهيدا لتشغيلها.

وأوضح البيان ان الحجرف التقى خلال الجولة مجموعة من سكان المدينة واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالباتهم كما اطلع على الضواحي الجاهزة ومشاريع المباني العامة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وعدد من أعضاء مجلس الامة وقياديي المؤسسة ووزارة الاشغال العامة وعدد من المواطنين من سكان المدينة.

وقال البيان ان الوزير الحجرف اطلع خلال الجولة على عينة من المباني العامة المنجزة في مدينة المطلاع والتي تم الانتهاء من تنفيذها وعددها 113.

وذكر أن مدير عام المؤسسة بالتكليف المهندس راشد العنزي قدم عرضا حول جهوزية الخدمات والمباني العامة في المدينة لافتا إلى أن هناك 30 مبنى سلمت بالكامل للجهات الحكومية ذات العلاقة بينما هناك 83 مبنى جار تسليمها إلى الجهات المستفيدة.

وأكد العنزي خلال العرض أن المؤسسة ستبدأ بأعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي في مايو المقبل على أن يكون التشغيل التدريجي لها في شهر يوليو المقبل مع وجود خطه لانارة بعض الطرق الهامة بشكل مؤقت خلال الفترة القصيرة القادمة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المباني العامة التي وصل التيار الكهربائي إليها 102 شملت مراكز صحية ومخفرا وأسواقا مركزية ومباني البلدية وتنمية المجتمع والبريد ومجموعة من المحلات التجارية والمساجد والمدارس.