الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بإجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة

طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الامريكية بإجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وآخرها ما شهدته مدينة رفح جنوبي قطاع غزة اليوم السبت وراح ضحيتها 25 شهيدا وعشرات الجرحى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن “هذا التزامن المشبوه وغير المسبوق لمستوى تصعيد الاحتلال الإسرائيلي مع شن حملة مسعورة يشكل محاولة للتهرب من وقف الحرب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية”.

وشدد أبو ردينة على ضرورة وقوف العالم صفا واحدا لإيقاف هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني وإيقاف التهجير وعلى الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل مختلف وجدي لإيقاف هذا الجنون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة ويمهد لحروب إقليمية مستمرة.

ووفقا لبيان للسلطات الصحية في قطاع غزة فإن 117 فلسطينيا استشهدوا واصيب 152 اخرين خلال الساعات ال24 الماضية.

وأضافت السلطات الصحية ان حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي ارتفع الى 28064 شهيدا و67611 جريحا.