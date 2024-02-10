وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تعرب عن قلقها الشديد إزاء مخططات الاحتلال بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا

10 فبراير، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن قلق دولة الكويت الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت موقف دولة الكويت الرافض للممارسات العدوانية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جددت موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر
كونا
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10 فبراير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

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