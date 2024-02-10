وزير الداخلية يقوم بجولة ميدانية في الادارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الأحمد البحرية

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت الموافق 2024/2/10 بجولة ميدانية في الادارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الاحمد البحرية.

وشاهد الوزير عرضاً موجزاً عن المهام والواجبات المناطة بالادارة العامة لخفر السواحل ثم قام معاليه بجولة اطلع فيها على آلية عمل المنظومة الرادارية وغرفة العمليات ومركز البحث والإنقاذ وعدد من الزوارق الفرنسية والورش الفنية والدوريات الإعتراضية التي تم إعادة إعمارها والدوريات التي تم دخولها حديثاً والدوريات التي تم تصنيعها بورش الإدارة العامة لخفر السواحل.

واثناء الجولة ابدى الوزير بعض الملاحظات ووجه الى وضع الحلول السريعة لها، مشددا على ضرورة الانتباه واليقظة والتعامل مع مختلف الاهداف في المياه الاقليمية ورصد اية تجاوزات والتعامل معها، وتطوير خطط الرصد لمواجهة المتسللين والمهربين حفاظاً على أمن الكويت واستقرارها، مشيرا الى أن سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملة.