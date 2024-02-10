من الزيارة

وزير الداخلية يقوم بجولة ميدانية في الادارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الأحمد البحرية

10 فبراير، 2024
0 35 دقيقة واحدة

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت الموافق 2024/2/10 بجولة ميدانية في الادارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الاحمد البحرية.

وشاهد الوزير عرضاً موجزاً عن المهام والواجبات المناطة بالادارة العامة لخفر السواحل ثم قام معاليه بجولة اطلع فيها على آلية عمل المنظومة الرادارية وغرفة العمليات ومركز البحث والإنقاذ وعدد من الزوارق الفرنسية والورش الفنية والدوريات الإعتراضية التي تم إعادة إعمارها والدوريات التي تم دخولها حديثاً والدوريات التي تم تصنيعها بورش الإدارة العامة لخفر السواحل.

واثناء الجولة ابدى الوزير بعض الملاحظات ووجه الى وضع الحلول السريعة لها، مشددا على ضرورة الانتباه واليقظة والتعامل مع مختلف الاهداف في المياه الاقليمية ورصد اية تجاوزات والتعامل معها، وتطوير خطط الرصد لمواجهة المتسللين والمهربين حفاظاً على أمن الكويت واستقرارها، مشيرا الى أن سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملة.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
10 فبراير، 2024
0 35 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تعرب عن قلقها الشديد إزاء مخططات الاحتلال بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا

10 فبراير، 2024

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة غدا وفرص الهطول تزداد تدريجيا مساء الأحد

9 فبراير، 2024

دولة الكويت تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ولاية بلوشستان بباكستان

8 فبراير، 2024

دولة الكويت: دور متوازن ومحوري لمجلس الأمن والأطراف المعنية في عملية البحث والتعرف على رفاة الأسرى والمفقودين

8 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى