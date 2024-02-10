رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في بيروت

رئيس الحكومة اللبنانية: الأوضاع في المنطقة معقدة

10 فبراير، 2024
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، على ضرورة استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة “الميادين” اللبنانية عن ميقاتي قوله، خلال لقائه اليوم مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، إن “الأوضاع المنطقة معقدة ولابد من استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نريد السلام والاستقرار للمنطقة”.

بدوره أكد الوزير عبد اللهيان أن “التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية لكن نتنياهو يرى الحل باستمرار الحرب من أجل إنقاذ نفسه”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة لم تقم بخفض إرسال الأسلحة إلى الاحتلال ولو بمقدار ذرة …الهجمات ضد اليمن تعكس تناقض الادعاءات الأمريكية بالرغبة في تهدئة الأوضاع وعدم اتساع رقعة الحرب في المنطقة”.

وأوضح الوزير عبد اللهيان أن “البعض حاول إثارة الخلاف بين الحكومة والشعب في لبنان من جهة والمقاومة من جهة أخرى لكنهم فشلوا في ذلك” .

المصدر
د ب أ
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10 فبراير، 2024
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