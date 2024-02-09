ملعب السان سيرو

الدوري الإيطالي: ميلان يشتري أرضاً لبناء ملعبه الخاص بعيداً عن سان سيرو

9 فبراير، 2024
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اتّخذ ميلان خطوة جديدة في الابتعاد عن ملعب سان سيرو الأسطوري بشراء أرض لبناء ملعب جديد، وفقاً لما أكّد مصدر مقرّب من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة.

ويتشارك العملاقان ميلان وإنتر ملعب سان سيرو الواقع شمال غرب مدينة ميلانو.

واشترى ميلان أرضاً بمساحة 256 ألف مترا مربعا في بلدية سان دوناتو ميلانيزي جنوب شرقي المدينة، تبعد 15 كلم عن سان سيرو.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن المفاوضات بين بلدية سان دوناتو وسكّانها ستدخل مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل مع الاتجاه إلى إصدار تصريح بناء.

وكان ميلان أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي أن الملعب سيتسع لنحو 70 ألف متفرج، من دون تحديد موعد افتتاحه.

ويعتبر سان سيرو، واسمه الرسمي جوسيبي مياتسا ستاديوم، عبارة عن كاتدرائية خرسانية تضم 80 ألف مقعد تم بناؤه في عام 1926 ولكنه لم يعد يلبي احتياجات الناديين على الرغم من تحديثه لمونديال 1990.

وأبدى ميلان وإنتر رغبتهما المشتركة في البداية لبناء ملعب جديد لا يبعد كثيراً عن سان سيرو. لكن تم التخلي عن هذا المشروع المشترك، خاصة لأن لجنة التراث الثقافي التي لجأت إليها بلدية ميلانو، مالكة الملعب، أعلنت في آب/أغسطس الماضي أنه “لا يمكن تدمير سان سيرو” بسبب “أهميته الثقافية”.

ويستضيف سان سيرو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا دامبيتزو في عام 2026.

المصدر
أ ف ب
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9 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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