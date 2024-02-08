دوري الأمم الأوروبية: القرعة تضع فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في نفس المجموعة

أسفرت قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2024-2025 عن مجموعة نارية في المستوى الأول حيث وقعت فرنسا وصيفة بطلة العالم مع غريمتها بلجيكا وإيطاليا بطلة أوروبا.

وسُحِبت القرعة الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وزعت المنتخبات على المستويات الأربع مع استحداث ملحق الصعود والهبوط بين المستويات، والدور ربع النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في المستوى الأول.

ونتيجة تصدرها مجموعاتها في المستوى الأول خلال النسخة الماضية وبلوغها بالتالي نصف النهائي، صُنِفت إسبانيا حاملة اللقب ووصيفتها كرواتيا وإيطاليا وهولندا في المستوى الأول للقرعة التي لقيت اهتماماً لم تشهده في النسخ الثلاث السابقة بالنسبة للمستوى الثاني نتيجة وجود إنكلترا التي جاءت مع جارتها إيرلندا واليونان وفنلندا.

ووقعت إيطاليا وبلجيكا وفرنسا والكيان الصهيوني في المجموعة الثانية للمستوى الأول، فيما جاءت إسبانيا البطلة في المجموعة الرابعة بجانب الدنمارك وسويسرا وصربيا، وكرواتيا الوصيفة في الأولى بصحبة برتغال كريستيانو رونالدو بطلة النسخة الأولى عام 2019 وبولندا روبرت ليفاندوفسكي واسكتلندا.

وسبق لفرنسا أن تواجهت مع بلجيكا في هذه المسابقة عام 2021 في طريقها الى اللقب، بفوزها عليها في نصف النهائي 3-2 بهدف في الثواني الأخيرة لتيو هرنانديز، وذلك بعدما أنهى رجال المدرب ديدييه ديشان الشوط الأول متخلفين بهدفين نظيفين قبل الرد في الثاني عبر كريم بنزيمة وكيليان مبابي ثم هرنانديز.

وفي تلك النسخة بالذات، تواجهت إيطاليا مع بلجيكا أيضاً على المركز الثالث وخرج “أتزوري” فائزاً 2-1.

أما هولندا التي حلت رابعة في النسخة الماضية بخسارتها مباراة المركز الثالث أمام إيطاليا 2-3 على أرضها، فجاءت في الثالثة بصحبة غريمتها ألمانيا، مستضيفة كأس أوروبا 2024، والمجر والبوسنة.

ونتيجة حلولها أخيرة في المجموعة الثالثة للمستوى الأول من النسخة الماضية خلف إيطاليا والمجر وألمانيا، هبطت إنكلترا الى المستوى الثاني الذي ستخوضه للمرة الأولى وشاءت الصدف أن تضعها القرعة بمواجهة جارتها إيرلندا.

ويلتقي الجاران للمرة الأولى في بطولة رسمية منذ عام 1991 حين تعادلا 1-1 على ملعب “ويمبلي” في لندن ضمن تصفيات كأس أوروبا 1992.

والتقى المنتخبان عام 1995 في لقاء ودي على ملعب “لانسداون رود” في دبلن لكنه لم يكتمل بسبب شغب الجماهير، ثم غابت المواجهات بينهما حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين فازت إنكلترا ودياً 3-0.

ومن ضمن تعديلات عدة أدخلت على المسابقة، لن يضمن أصحاب المركز الثالث في المستوى الأول بقاءهم بين “الكبار”، بل سيضطرون لخوض ملحق فاصل ضد أصحاب المركز الثاني في المستوى الثاني.

القرعة

المستوى الأول

المجموعة الأولى: كرواتيا والبرتغال وبولندا واسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وال

المجموعة الثالثة: هولندا والمجر وألمانيا والبوسنة

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك وسويسرا وصربيا

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: تشيكيا وأوكرانيا وألبانيا وجورجيا

المجموعة الثانية: إنكلترا وفنلندا وإيرلندا واليونان

المجموعة الثالثة: النمسا والنروج وسلوفينيا وكازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز وايسلندا ومونتينيغرو وتركيا

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: السويد وأذربيجان وسلوفاكيا واستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا وكوسوفو وقبرص وليتوانيا/جبل طارق

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ وبلغاريا وإيرلندا الشمالية وبيلاروس

المجموعة الرابعة: أرمينيا وجزر فارو ومقدونيا الشمالية ولاتفيا

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: ليتوانيا/جبل طارق وسان مارينو وليشتنشتاين

المجموعة الثانية: مولدافيا ومالطا وأندورا

المواعيد

الجولتان الأولى والثانية بين 5 و10 أيلول/سبتمبر 2024

الجولتان الثالثة والرابعة بين 10 و15 تشرين الأول/أكتوبر 2024

الجولتان الخامسة والسادسة بين 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

ملحق الصعود والهبوط بين 20 و25 آذار/مارس 2025

ربع نهائي المستوى الأول بين 20 و25 آذار/مارس 2025

المربع الأخير لدوري المستوى الأول بين 4 و8 حزيران/يونيو 2025