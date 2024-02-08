البطولة العربية للشراع 2024 تنطلق في الكويت اليوم بمشاركة واسعة

البطولة العربية للشراع 2024 تنطلق في الكويت اليوم بمشاركة واسعة

انطلقت اليوم الخميس البطولة العربية للشراع 2024 التي تنظمها لجنة الشراع (التجديف والكاياك والكايت بورد) في النادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة واسعة وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع.

وشارك في البطولة 75 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة هي الإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان والأردن والعراق والجزائر وتونس والسودان وليبيا وفلسطين بالإضافة إلى الكويت بمشاركة نخبة من الحكام الدوليين.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات البطولة عن فوز خليفة الرميثي من الإمارات في المركز الأول بفئة (الأوبتمست) وملك الدوسري من البحرين ثانيا وشافور جلطية من الجزائر ثالثا.

وفي فئة (ألكا 6) للرجال حقق داود عبدالله من البحرين المركز الأول فيما جاء العماني المعتصم الفارسي ثانيا والجزائري وايت مزياني ثالثا.

وحصد البحريني عبدالله الجناحي المركز الأول بفئة (ألكا 7) للرجال والعماني حسين الجابري ثانيا والاماراتي حمزة ال علي ثالثا.

وفي فئة (ألكا 6) للسيدات جاءت ضحى البشر من الامارات في المركز الاول فيما حلت الكويتية أمينة شاه ثانيا والتونسية إيمان القماطي ثالثا.