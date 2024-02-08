الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

مجلس التعاون يدين الهجمات الإرهابية في بلوشستان بباكستان

8 فبراير، 2024
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية التي شهدها إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة العديد.

وأكد البديوي في بيان صحفي موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لجميع صور الإرهاب والعنف والتضامن الكامل مع باكستان وشعبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.

وأعرب البديوي عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى الحكومة والشعب الباكستاني متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 26 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب نحو 47 آخرين بجروح أمس في انفجارين متتاليين في (بلوشستان) قبل يوم من الانتخابات العامة واستهدفا مقرا انتخابيا لمرشح مستقل ومقرا انتخابيا لحزب سياسي ديني.

المصدر
وكالات
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8 فبراير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

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