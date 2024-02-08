مستشار الرئيس الفلسطيني: الكويت تدعم القضية الفلسطينية منذ بدايات ثورتها الأولى

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش اليوم الخميس أن دولة الكويت تدعم القضية الفلسطينية منذ بدايات انطلاق الثورة الفلسطينية التي شهدت ارض الكويت بذورها الأولى مشيرا إلى الدعم المتواصل والمستمر حتى الآن.

جاء ذلك في تصريح هاتفي ادلى به الهباش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اصدار اللجنة المنبثقة عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت تقريرا تضمن 19 اجراء عمليا في الاطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.

واشاد الهباش بدور دولة الكويت الثابت والواضح في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال إن الكويت دائما سباقة في دعم الدولة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والاقليمية مشيرا إلى أنها تقوم بدور “حيوي ومهم” سياسيا وبرلمانيا وإنسانيا.

واضاف الهباش أن “الدعم الكويتي يغطي الميادين كافة السياسية والمعنوية والاقتصادية والإنسانية وخلال العدوان الحالي تضاعفت الامدادات الإغاثية الكويتية لشعبنا في قطاع غزة.”

واشار إلى دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي “القوي” في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي مشيدا بالجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات والاولويات الفلسطينية كافة.

واعرب الهباش عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لدعم الشعب الفلسطيني غير المحدود في سعيه للدفاع عن قضيته العادلة وحقه المشروعة في تقرير مصيره منذ بدايات الثورة الفلسطينية.

وكانت اللجنة المؤقتة قد تشكلت بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت في مقر الجامعة 22 يناير الماضي لبحث إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وترأس اللجنة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري وضمت في عضويتها مندوبي 10 دولة عربية أخرى بالاضافة إلى الأمانة العامة للجامعة.