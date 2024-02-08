وزير الشؤون يؤكد أهمية تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس الصباح اليوم الخميس أهمية المشاركة في المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.

أضاف الوزير الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المنتدى يعد أحد أبرز السبل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وإرساء السلام والأمان وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية.

وأكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت تعد من أبرز وزارات ومؤسسات الدولة التي تقوم بدور كبير في الحماية الاجتماعية من خلال قطاعي التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.

وقال انه وقع مع بقية وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم على تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها.

كما إلتقى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح على هامش المنتدى العربي بالأمين العالم لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.

وانطلقت أمس الأربعاء اعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد أمس بالعاصمة القطرية الدوحة ويختتم اليوم بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس الصباح.