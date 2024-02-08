وزير الصحة: حريصون على تطبيق أهداف “برنامج الـ100 يوم”..ورقمنة الخدمات الصحية أولوية

وزير الصحة: حريصون على تطبيق أهداف “برنامج الـ100 يوم”..ورقمنة الخدمات الصحية أولوية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على “تطبيق أهداف الوزارة الواردة في برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس الأمة وستطبقها (الصحة) خلال 100 يوم منها الإنشاءات والافتتاحات الجديدة والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ورقمنة الخدمات الصحية باعتبارها أولوية”.

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين عقب انطلاق المؤتمر السنوي للأشعة التشخيصية اليوم الخميس حول أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية إن برنامج عمل الحكومة فيما يخص الوزارة يشمل خطة لتطوير الرعاية الصحية الأولية التي ستتم تحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية الدكتورة نادية الجمعة.

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا افتتاح مراكز جديدة ومد ساعات العمل وتدريب الكوادر وتدعيم البنى التحتية والاهتمام بالكوادر الوطنية كاشفا عن تسلم وتشغيل 79 سيارة إسعاف قريبا والاهتمام بالملف الإلكتروني وأرشفة الملفات وتفعيل البرامج الرقمية كخطة شاملة للوزارة.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر أفاد بأن الرؤية المستقبلية للرعاية الطبية المقدمة بمجال الأشعة التشخيصية في البلاد ستتسع لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي والعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى.

وشدد على الاستفادة من أحدث التقنيات والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى والحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لأداء المسؤوليات المهنية والإنسانية المرجوة.

وذكر أن المؤتمر يناقش العديد من التحديات من بينها تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للحصول على الدقة في التشخيص بالتالي الدقة في العلاج وتحديدا لمرضى السرطان والقلب والأوعية الدموية.

ولفت الوزير العوضي إلى أن المؤتمرات العلمية تعتبر فرصة لتبادل الرؤى المستقبلية لتعزيز التعاون العلمي والمهني بين المختصين في هذا المجال مبينا أن المؤتمر يعكس حرص وزارة الصحة والتزامها الدائم بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية الخاصة بهذا التخصص.

وأشار إلى الاهتمام العالمي الواضح بآخر وأحدث التقنيات في مجال الأشعة التشخيصية معربا عن الفخر والاعتزاز الشديد بمساهمة الكوادر الوطنية في العديد من الأبحاث العلمية العالمية الخاصة بمجال الأشعة التشخيصية والتي نشرت في العديد من المجلات العالمية الشهيرة.

من جهتها قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة قسم الأشعة بمستشفى الأميري الدكتورة أسماء الفيلكاوي في كلمتها إن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والاستشاريين العالميين في مجال الأشعة التشخيصية إلى جانب الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأضافت الفيلكاوي أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور حول تشخيص أمراض الثدي والقلب والجهاز الهضمي من خلال تنظيم ست ورش عمل إلى جانب العديد من المحاضرات التفاعلية التي أنطلقت أمس وتمتد حتى نهاية المؤتمر بعد غد السبت.

وذكرت أن المحاضرات وورش العمل تشمل مواضيع عن أشعة الثدي وسونار الأوعية الدموية للدماغ للأطفال والبالغين إضافة إلى ورش عمل خاصة بفنيي الأشعة حول أحدث الأبحاث والمستجدات في مجالات الأشعة إلى جانب تنظيم محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه وتطوره في مجال الأشعة.

وبينت أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام برعاية الوزير العوضي وإشراف رئيس مجلس أقسام الأشعة الدكتورة بثينة الكندري يتبع برنامج التعليم الطبي المستمر ويمنح الأطباء المشاركين 19 نقطة من مركز الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز).