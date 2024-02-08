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مركز العجيري العلمي: غرة شهر شعبان فلكيا 11 الجاري ورمضان 11 مارس المقبل

8 فبراير، 2024
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قال مركز العجيري العلمي إن غرة شهر شعبان فلكيا ستصادف يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري وعدته 29 يوما.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه بحسب تقويم العجيري ستكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل.

وأوضح أنه بحسب الحسابات الفلكية لتقويم العجيري ستصعب رؤية هلال شهر رمضان المبارك إذ سيمكث لمدة 12 دقيقة فقط مبينا أن شروق القمر يوم 29 شعبان 1445هـ سيكون في تمام الساعة 6:07 صباحا فيما سيكون غروبه في تمام الساعة 6:05 مساء.

وذكر أن موعد ولادة هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل في تمام الساعة 12:2 ظهرا ويكون شكله مستويا تماما.

وأضاف أن موعد آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون في تمام الساعة 5:45 فيما سيكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة 5:53 مساء.

المصدر
كونا
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8 فبراير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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