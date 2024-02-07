الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان

وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم الأربعاء نداء لجمع 1ر4 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للمدنيين في السودان الذي مزقته الحرب وأولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة.

وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان “لقد أدت عشرة اشهر من النزاع في السودان الى حرمان السكان من كل شيء تقريبا الأمن والمأوى وسبل العيش”.

واضاف غريفيث “أن دعم المانحين يساعدنا في توفير الغذاء والمأوى ومياه الشرب والتعليم للأطفال علاوة على مكافحة آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورعاية الناجين والعمل على سد الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد”.

واوضح ان الطرفين المتحاربين تمت دعوتهما إلى جنيف لمناقشة كيفية حصول المدنيين على المساعدات مشيرا الى ان هناك موافقة من الجانبين من حيث المبدأ ويتبقى العمل على تفاصيل عقد أي اجتماع.

وتشير بيانات الامم المتحدة الى انه بعد مرور عشرة أشهر على اندلاع الصراع أصبح نصف سكان السودان (حوالي 25 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية كما فر أكثر من 5ر1 مليون شخص عبر حدود السودان إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

كما تستمر الأعمال العدائية المكثفة في إتلاف شبكات إمدادات المياه وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية في السودان كما أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة في الولايات المتضررة من النزاع.

وتنتشر أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا في وقت يفتقر فيه ثلثا السكان إلى الرعاية الصحية كما تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع مع استمرار ورود تقارير عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولم تتم تلبية حتى نصف التمويل الذي دعا إليه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية العام الماضي من أجل تقديم المساعدات للمدنيين في السودان.