سمو أمير البلاد يغادر سلطنة عمان بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

وكان في مقدمة مودعي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في وداع سموه رعاه الله صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم ال سعيد وصاحب السمو السيد تيمور بن اسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ومعالي وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.