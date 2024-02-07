سمو أمير البلاد يغادر سلطنة عمان بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية

سمو أمير البلاد يغادر سلطنة عمان بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية

7 فبراير، 2024
0 38 أقل من دقيقة

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

وكان في مقدمة مودعي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في وداع سموه رعاه الله صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم ال سعيد وصاحب السمو السيد تيمور بن اسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ومعالي وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
7 فبراير، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير النفط الكويتي: “مصفاة الدقم” تعكس الدور الخليجي الريادي في قيادة صناعة النفط والغاز عالميا

7 فبراير، 2024

“الهلال الأحمر الكويتي” توجه أربع شاحنات إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى اليمن

7 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يحضر مأدبة غداء خاصة أقامها سلطان عمان على شرف سموه

7 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد وسلطان عمان يشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بولاية الدقم العمانية

7 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى