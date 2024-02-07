“التقدم العلمي” تعلن فتح باب الترشح لجائزة “الكويت” لعام 2024

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن بدء استقبال طلبات الباحثين من الكويت وبقية الدول العربية للتقدم لجائزة (الكويت) لعام 2024 التي تمنحها المؤسسة سنويا وذلك في أربعة مجالات وتبلغ قيمة كل منها 40 ألف دينار كويتي (نحو 130 ألف دولار أمريكي).

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إنها أطلقت هذه الجائزة عام 1979 تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تكريم العلماء الكويتيين والعرب الذين حققوا إنجازات متميزة ومساهمات أصيلة في مسيرتهم البحثية.

وأضافت أن جائزة (الكويت) التي تعد من أهم الجوائز العربية والإقليمية تهدف إلى المساهمة في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع الباحثين وتعزيز العطاء والإنتاج العلمي ودفع عملية التنمية في الوطن العربي مشيرة إلى أن التقديم للجائزة ينتهي في 31 مايو المقبل.

وأوضحت أن المجال الأول للجائزة هو (العلوم الأساسية) ويركز على العلوم البيولوجية وتشمل علم الأحياء الخلوي والجزئي وعلم الوراثة وعلم المناعة والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وبيولوجيا الحيوان وبيولوجيا النبات وعلم البيئة الحيوي.

وبينت أن المجال الثاني هو (العلوم التطبيقية) يركز على العلوم الهندسية وتشمل الهندسة الميكانيكية والكيميائية والكهربائية والمدنية والكمبيوتر والصناعية والنووية والبترول والهندسة المستدامة والهندسة الطبية الحيوية وهندسة برمجيات الحاسوب وهندسة الإلكترونيات والاستشعار عن بعد.

وأضافت أن المجال الثالث هو (العلوم الاقتصادية والاجتماعية) يعنى بالعلوم الإدارية وتشمل مجالات إدارة الأعمال وفروعها مثل الإدارة والتنظيم والتمويل والتسويق والإقتصاد ونظم المعلومات وإدارة العمليات والمحاسبة المالية والإدارية وريادة الأعمال والتجارة الرقمية وتحليل البيانات الكبرى والإدارة الإستراتيجية وإدارة الأعمال الدولية.

وذكرت أن المجال الرابع للجائزة هو (العلوم الإنسانية والفنون والآداب) ويعنى بتاريخ الحضارات والفكر الإنساني ويشمل دراسات في الجوانب الثقافية والفكرية لتاريخ الإنسان والتراث المادي واللا مادي للحضارات الإنسانية والحفاظ عليه وتأهيله ليكون محورا في التنمية المستدامة حضارات الشرق الأدنى القديمة والحضارة الإسلامية ودراسات في تاريخ العلوم والفلسفة وإعلامها وتطور المعرفة الإنسانية.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للراغبين في التسجيل الاطلاع على شروط الجائزة والتقديم والمزيد من المعلومات زيارة موقع المؤسسة (www.kfas.com.kw).