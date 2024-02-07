من حملة البلدية

بلدية الكويت: رفع 15 سيارة مهمله وسكراب وضع 54 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين

7 فبراير، 2024
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وأكدت بأن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 15 سيارة وقوارب مهمله وبقالات وحاويات تجارية و وضع 54 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتهم بعد انتهاء المدة المحددة بالإضافة الى تبديل 36 حاوية قديمة بجديدة خلال الاسبوع الماضي.

وأشارت إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينه في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

المصدر
بيان صحفي
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7 فبراير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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