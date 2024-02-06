مجلس الأمة يوافق على 32 رسالة واردة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 32 رسالة واردة، فيما اطلع على رسالتين من سمو أمير البلاد، كما اطلع على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس.

واستهل المجلس مناقشة بند الرسائل بالاطلاع على رسالتين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الأولى يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-، والأخرى يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على الرسائل التالية:

رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد

رسالة النائب حمد العليان بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد

رسالة النائب فهد المسعود بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا

رسالة النائبين بدر نشمي وفهد المسعود بطلب تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات

رسالة النائبين بدر نشمي وفهد المسعود بطلب تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات

رسالة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بطلب تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير

رسالة رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بطلب تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين

رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح طرق المنطقة الشمالية (السالمي والمطلاع والصبية)

رسالة النائب أسامة الشاهين بطلب تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس

رسالة رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية بطلب تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة

رسالة لجنة الميزانيات بشأن توصية اللجنة بقيام الجهات الحكومية بتحقيـق داخلي عن اختلالات بيـع المـوظفين جـزءا مـن إجـازاتهم الدوريـة أثنـاء فـتـرة الخدمـة، مـع مـوافـاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق خـلال 3 أشهر ليعـد علـى ضـوئها تقريــراً يقدمـه إلى المجلـس

رسالة لجنـة الميزانيات والحساب الختامي بطلب إحالـة ملاحظـة ديـوان المحاسبة بشـأن استمرار عـدم قيام وزارة التربيـة بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية

رسالة النائب مهلهـل المضـف بطلـب تكليـف لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية ببحـث وتحـري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر

رسالة لجنة المرافق العامة بطلب إحالة الاقتراح برغبـة بشأن القرصنة الرقمية إلى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمـن السيبراني فـي المؤسسـات الحكومية للاختصاص

رسالة النائب شعيب شعبان بطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم بمنطقة جنوب عبدالله المبارك

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات

-رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بطلب تمديد تكليفها بتقديم تقرير عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر

رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي

رسالة النائب د. حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى تنفيذ التوصية رقم (8) الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقي العلاج اللازم في دولة الكويت

رسالة مجموعة من النواب بطلب استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر

رسالة مجموعة من النواب بطلب تقديم الحكومة في الجلسة المقبلة بيانا عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات مجلس الأمة التي وافق عليها في الجلسة الخاصة المعقودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة

رسالة النائب سعود العصفور بطلب تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي

رسالة النائب حمد المدلج بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة

رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بطلب تأجيل نظر تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية

وبشأن رسالة لجنة الأولويات باقتراح تقديم بند قوانين تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة والقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد بند تقرير لجنة الميزانية بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وتحديد يوم الخميس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، فقد طالب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس لجنة الأولويات بإعادة تقديمها فيما يخص الشق المتعلق بتحديد موعد لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.