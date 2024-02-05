سمو أمير البلاد يتوجه غدا إلى سلطنة عمان في زيارة دولة

سمو أمير البلاد يتوجه غدا إلى سلطنة عمان في زيارة دولة

بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الثلاثاء 25 رجب 1445 هجرية الموافق 6 فبراير 2024 ميلادية متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

كما يتفضل سموه رعاه الله وأخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) وذلك يوم الأربعاء 26 رجب 1445 هجرية الموافق 7 فبراير 2024 ميلادية وذلك بولاية الدقم.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.