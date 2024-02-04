صباح الأحمد للموهبة: الملتقى الخليجي الأول للطلبة الموهوبين ينطلق غدا بمشاركة 80 طالبا وطالبة

أعلن مركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الأحد عن إطلاق الملتقى الخليجي الأول للطلبة الموهوبين غدا الاثنين ويستمر حتى الأربعاء المقبل بمشاركة 80 طالبا وطالبة من الصف التاسع إلى الثاني عشر ووجود 20 مشرفا من جهات حكومية ومراكز مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدر الحميضي

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي في بيان صحفي أهمية الملتقى الخليجي الأول للطلبة الموهوبين في الارتقاء برعاية الموهوبين على المستوى الخليجي والاهتمام بإنجازاتهم وتبادل الخبرات الخليجية.

وقال الحميضي إن الملتقى يعكس اهتمام دولة الكويت تحت ظل القيادة السياسية الحكيمة بالموهوبين والأداء التعليمي المتميز وجهودها للارتقاء بالتعليم وتقديم أنواع الدعم للموهوبين وتطوير مهاراتهم.

المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني

من جهته أكد المدير العام للمركز ندا الديحاني وفق البيان أن النسخة الأولى من الملتقى الذي يتخذ من الكويت مقرا رئيسيا له بمنزلة بداية لنسخ جديدة في الأعوام المقبلة يؤمل أن يسود عليها طابع عالمي من خلال تبادل الخبرات المثرية العالمية للطلبة الكويتيين والخليجيين.

وذكر أنه يشارك في الملتقى من الكويت برنامج (فصول الموهبة) و(نادي الحبارى) ومن السعودية وزارة التعليم ومؤسسة (الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع) ومن عمان وقطر وزارتي التربية والتعليم العالي ومن الإمارات وزارة التربية والتعليم و(مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار) ومؤسسة (ربع قرن).

وبين أن الملتقى يتضمن عددا من البرامج التدريبية للطلبة المشاركين بالتعاون مع أهم الجهات التدريبية مثل شركة (CODED) والدكتور الإعلامي بسام الجزاف ورائد الأعمال الكويتي بدر العيسى إضافة إلى ورش تدريبية للمشرفين بالتعاون مع شركتي (DAWRAT) و(DECUM) ومجموعة ورش مقدمة من المركز.

ولفت إلى أن سيتم خلال الملتقى تنظيم مجموعة رحلات علمية وترفيهية إلى أبرز معالم الكويت منها متحف (أحمد الجابر) للنفط والغاز ونادي الحبارى ومركز (الشيخ عبدالله السالم) الثقافي وأبراج الكويت.