الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية إشراك القطاعات كافة للتوصل لاستراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي الخليجي

4 فبراير، 2024
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية إشراك قطاعات المجتمع الخليجي كافة بما فيها القطاع الحكومي والقطاعان الخاص والأهلي للتوصل إلى استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي بدول المجلس.

وقال البديوي في بيان صحفي إن لجنة الأمن الزراعي والغذائي الخليجية عقدت اجتماعا استثنائيا عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد برئاسة وزير البلدية القطري رئيس الدورة الحالية عبدالله العطية ومشاركة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول المجلس.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الخليجية المستقبلية للأمن الغذائي وتشكيل فريق مختص من دول المجلس لإعداد مسودتها.

وأكد البديوي أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن قادة دول المجلس ومتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء.

المصدر
وكالات
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4 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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