مجلس الوزراء يطلق استبيانا عبر تطبيق “سهل” حول أولويات برنامج عمل الحكومة

أطلق مجلس الوزراء اليوم الأحد استبيانا موجها للمواطنين عبر تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية وذلك لقياس ورصد أولوياتهم فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة القادم تعزيزا لمفهوم المشاركة.

وقال المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم في تصريح صحفي إن الاستبيان بدأ في الظهور لدى المواطنين الكويتيين عبر قائمة (اشعارات) داخل التطبيق ويتيح للمواطن اختيار ثلاث أولويات يراها كأولوية بالنسبة له حتى يتم النظر فيها وتضمينها في برنامج عمل الحكومة.