الدوري الإنكليزي: فوز كاسح لأستون فيلا وتوتنهام يهدر الفوز على أرض إيفرتون

سحق أستون فيلا مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 5-0 وعزز حظوظه بالبقاء في سباق الفوز باللقب، في حين أهدر توتنهام الفوز على أرض إيفرتون 2-2 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، حسم فيلا الفوز خلال نصف ساعة من صافرة البداية بتسجيله أربعة أهداف تناوب عليها الاسكتلندي جون ماكغين (12)، أولي واتكينز (16)، الجامايكي ليون بايلي (20) والبلجيكي يوري تيليمانز (30)، قبل أن يضيف أليكس مورينو الخامس في الشوط الثاني (47).

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده إلى 46 نقطة متساوياً مع أرسنال الثالث الذي يلعب مع ليفربول المتصدر (51) في قمّة، ومانشستر سيتي الثاني الذي يحلّ ضيفا على برنتفورد الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

ومُنيَ شيفيلد بخسارته الـ17 هذا الموسم مقابل فوزين وأربعة تعادلات، حيث يقبع في قام الترتيب برصيد 10 نقاط.

برانثوايت يحرم توتنهام من التعادل

في الثانية، سجّل الشاب جاراد برانثوايت هدف تعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، حارماً توتنهام من الفوز على مضيفه إيفرتون (2-2).

وهذه نقطة ثمينة لإيفرتون العريق الذي يحارب للهروب من منطقة الهبوط، فيما اخفق توتنهام برفع رصيده إلى 46 نقطة والتساوي مع جاره اللدود في شمال لندن أرسنال.

وبدا أن هدفي ريشارليسون (4 و41)، وبينهما هدف جاك هاريسون لإيفرتون (30)، كافيان لمنح رجال المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الفوز. لكن الرمق الأخير كان لمصلحة توفيز” الذي يدفع هذا الموسم ثمن حسم 10 نقاط من رصيده لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال بوستيكوغلو بعد المباراة “من الواضح أنه لن يكون هناك مباراة سهلة. تعاملنا مع المباراة بشكلٍ جيّد لكننا لم نتمكّن من الحفاظ على النتيجة”.

في المقابل اعتبر شون دايش مدرب إيفرتون أن فريقه “استحق التعادل على الأقل إن لم يكن حصد الثلاث (نقاط)”.

استقبل قلب الدفاع الفارع الطول برانثوايت (21 عاماً) ركلة حرة على القائم البعيد، قتل فيها آمال سبيرز بالعودة.

تقدّم توتنهام مبكراً عبر ريشارليسون (26 عاماً)، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات في البرميرليغ، وذلك في غياب زميله سون هيونغ-مين الذي بلغ نصف نهائي كأس آسيا مع كوريا الدنوبية.

صفّق له جمهور إيفرتون بعد رفضه الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه السابق الذي حمل ألوانه بين 2018 و2022، عندما انتقل بصفقة كبيرة بلغت 76 مليون دولار أميركي.

لوتون تاون يصدم نيوكاسل

وصدم لوتون تاون مضيفه نيوكاسل يونايتد بتعادله معه 4-4 في مباراة شهدت تسجيل 7 لاعبين مختلفين.

وتعثّر نيوكاسل مجدداً بعد عودته إلى سكّة الانتصارات أخيراً عقب فوزه على فولهام 2-0 في الكأس وعلى أستون فيلا 3-1 في المرحلة الماضية، ليفشل باللحاق بمانشستر يونايتد الفائز بصعوبة على ولفرهامبتون 4-3 الجمعة.

وبقيَ نيوكاسل في المركز التاسع بـ33 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق “الشياطين الحمر” الثامن، فيما حصل لوتون على نقطته العشرين في المركز السادس عشر.

سجّل شون لونغستاف (7 و23)، كيران تريبييه (67) وهارفي بارنز (73) أهداف نيوكاسل، وغابريال أوشو (21)، روس باركلي (40)، كارلتون موريس (59 من ركلة جزاء) وإيلاجاه أديبايو (62) للوتون.

واستعاد برايتون عافيته بعد خسارة قاسية أمام لوتون 0-4 في المرحلة الماضية، متغلباً على ضيفه كريستال بالاس 4-1.

وتناوب على تسجيل رباعية برايتون كل من لويس دانك (3)، جاك هينشيلوود (33)، الأرجنتيني فاكوندو بوانانوتي (34) والبرازيلي جواو بيدرو (85)، مقابل هدف للفرنسي جان فيليب ماتيتا (71).

ورفع برايتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد بالاس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وخطف بيرنلي الجريح نقطة مهمة من ضيفه فولهام بتعادله المتأخّر معه 2-2.

افتتح البرتغالي بالينيا التسجيل لفولهام (17) وأضاف البرازيلي رودريغو مونيس الهدف الثاني (21)، قبل أن يُقلّص الإيفواري دافيد داترو فوفانا النتيجة (71) ويخطف بنفسه هدف التعادل (90+1).

ويقبع بيرنلي في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة، فيما ارتقى فولهام إلى المركز الثاني عشر مؤقتاً.