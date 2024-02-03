لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: قطر تحجز بطاقتها إلى نصف النهائي على حساب أوزبكستان بركلات الترجيح

3 فبراير، 2024
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أنقذ مشعل برشم حارس مرمى قطر، حاملة اللقب، ثلاث ركلات ترجيحية ليمنح بلاده بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي بالفوز على أوزبكستان 3-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) السبت على استاد البيت في الخور.

وسجل حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه هدف قطر (27)، وادركت أوزبكستان التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف (59).

وتلتقي قطر مع إيران الاربعاء المقبل على استاد الثمامة، في المقابل يتجدد اللقاء في نصف النهائي الاخر بين الأردن وكوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي.

المصدر
أ ف ب
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3 فبراير، 2024
0 9 أقل من دقيقة

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