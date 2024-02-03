وزارة الصحة تطلق الخميس المقبل المؤتمر الدولي الـ26 لأمراض النساء والتوليد بمشاركة واسعة

تطلق وزارة الصحة الكويتية يوم الخميس المقبل المؤتمر الدولي الـ26 لأمراض النساء والتوليد بمشاركة خبراء محليين وعالميين ليسلط الضوء على أبرز مستجدات الحمل والولادة والإخصاب.

وقالت رئيس المؤتمر رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء الدكتور حنان الحسيني في تصريح صحفي اليوم السبت إن المؤتمر المقام برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعد أضخم حدثا علميا وتدريبيا في هذا المجال إذ يشهد حضور 20 خبيرا خليجيا وعربيا وعالميا.

وأضافت الحسيني أن المؤتمر المستمر ثلاثة أيام سيتناول الموضوعات المتصلة بالحمل والولادة وطب الأم والجنين وعلاج مشكلات ضعف الخصوبة عند النساء والرجال واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة ونتائج أطفال الأنابيب والإخصاب المساعد.

وأوضحت أن المؤتمر يتيح الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريضات ومستقبل علم الأجنة والجينات الوراثية والجراحات الروبوتية واستخدام الذكاء الاصطناعي في سونار الأجنة والتداخلات العلاجية للأجنة أثناء الحمل.

وذكرت أنه سيتناول آخر مستجدات الفحوصات الجينية والوراثية قبل الحمل والمنظور الشرعي والديني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب عامة وفي مجال النساء والولادة خاصة بحضور خبراء شرعيين ومتخصصين في مجالات التشريع.

وأشارت الحسيني إلى تنظيم ثلاث ورش عمل قبل انعقاد المؤتمر وهي (السونار التفصيلي المتقدم في النساء والتوليد) و(جراحات الذكورة لعمليات الخصوبة) و(المناظير الرحمية).