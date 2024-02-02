فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض في يناير مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب واللحوم

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة تراجعا جديدا في متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في يناير الماضي مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب واللحوم.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن (مؤشر – فاو) “المعياري” لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا انخفض في يناير الماضي إلى 118 نقطة بما يقل بمقدار 1.2 نقطة أساس تعادل 1.0 بالمئة عن مستواه في ديسمبر 2023 وبمقدار 13.7 نقطة تعادل 10.4 بالمئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

وأوضح أن الانخفاض الشهري في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسة) خلال يناير 2024 هو محصلة انخفاض المؤشرات الفرعية لأسعار الحبوب واللحوم التي عوضت الزيادة في أسعار السكر فيما لم يسجل مؤشرا الألبان والزيوت النباتية سوى تعديلات طفيفة.

وعلى المستوى الفرعي الشهري انخفض مؤشر (فاو) لأسعار الحبوب في يناير الماضي إلى 120 نقطة بما يقل بمقدار 2.7 نقطة تعادل 2.2 بالمئة عن ديسمبر السابق كما انخفض مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي إلى 109.8 نقطة بما يقل بمقدار 1.5 نقطة تعادل 1.4 بالمئة عن ديسمبر.

وفي المقابل ارتفع مؤشر أسعار السكر في يناير إلى 135.3 نقطة بزيادة 1.1 نقطة تعادل 0.8 بالمئة كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بشكل طفيف إلى 122.5 نقطة بزيادة 0.2 نقطة تعادل 0.1 بالمئة فيما استقر مؤشر أسعار الألبان عند 118.9 نقطة دون تغيير يذكر.

ويرصد مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسة هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.