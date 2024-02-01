كأس سمو الأمير: القادسية والعربي يتأهلان إلى نصف النهائي بعد فوزهما على الفحيحيل والنصر

كأس سمو الأمير: القادسية والعربي يتأهلان إلى نصف النهائي بعد فوزهما على الفحيحيل والنصر

تأهل فريقا القادسية والعربي الى نصف نهائي بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم بعد فوز الاول على الفحيحيل (2-1) وتغلب الثاني على النصر (3-1) ضمن مباريات دور الـ8 من المسابقة.

وعلى استاد علي صباح السالم تخطى القادسية نظيره الفحيحيل بصعوبة الى الدور نصف النهائي اثر فوزه بنتيجة (2-1) بعد تمديد وقت المباراة الى الاشواط الاضافية.

وباغت الفحيحيل خصمه في الدقائق الاولى من المباراة عندما سجل هدفه بالدقيقة الـ11 عبر لاعبه فيتور دا سيلفا ليرتب بعدها القادسية اوراقه ويسجل هدف التعادل عبر اللاعب عيد الرشيدي بالدقيقة الـ44 لينتهي الوقت الاصلي بهذا التعادل.

وفي الاشواط الاضافية شهد اللقاء سجال بين الفريقين بحثا عن هدف الفوز حتى اتى لاعب القادسية محمد صولة ليسجل الهدف الثاني بالدقيقة الـ114 ليهدي فريقه التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة.

وعلى استاد ثامر تجاوز العربي نظيره النصر بعد تحقيقه فوزا مقنعا بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن له مقعدا ضمن الاربعة الكبار في كأس سمو الامير.

وسجل اهداف العربي اللاعب حمزة خابا بالدقيقة الـ36 وبدر طارق بالدقيقة الـ52 ولاعب النصر ناصر العجمي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ85 فيما سجل هدف النصر اللاعب ايمن لقجع بالدقيقة الـ72.

وضرب العربي موعدا مع القادسية في نصف نهائي البطولة بعد فوزهما اليوم في مواجهة جماهيرية مرتقبة.

وتستكمل مباريات دور الثمانية غدا الجمعة بلقاء الكويت امام التضامن وكاظمة امام السالمية.