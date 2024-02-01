وزير النفط يشيد بالتعاون الجماعي والتناغم في أوبك+

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي اليوم الخميس بالتعاون الجماعي والتناغم في تحالف (أوبك بلس) مؤكدا حرص التحالف على استمرار متابعة ومراقبة تطورات السوق واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان استقراره وتوازنه.

جاء ذلك في تصريح للوزير العتيقي نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع ال52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في (أوبك بلس) الذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

وأكد العتيقي أن السوق النفطية تشهد توازنا ما يعزز التخفيضات الطوعية التي قامت بتنفيذها (أوبك بلس) بدءا من مطلع يناير الماضي حتى آخر مارس المقبل قائلا “إننا كمنتجين نهتم بأمن الامدادات إلى السوق النفطية”.

وشدد على أن دولة الكويت ملتزمة بالتخفيضات الطوعية التي أتت ضمن تخفيضات (أوبك بلس) والبالغة 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير الماضي حتى نهاية مارس المقبل.