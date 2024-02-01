وزارة الصحة: نولي اهتماما كبيرا بصحة الطفل وحقوقه وتطوير مجال طب الأطفال

قال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور المنذر الحساوي إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بصحة وحقوق الأطفال ويتجلى ذلك في العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها ومنها إنشاء مكتب معني بحماية الطفل.

جاء ذلك في كلمة الدكتور الحساوي خلال افتتاح مؤتمر الكويت الدولي الأول متعدد التخصصات لطب الأطفال اليوم الخميس لمناقشة آخر التطورات التي تخص طب الأطفال والتخصصات الفرعية في هذا المجال.

وأضاف الحساوي أن المؤتمر يضم 42 محاضرة علمية وست ورش علمية تخصصية يحاضر فيها نخبة من أطباء حول العالم لتعزيز الاستفادة في المجالات العلمية والطبية وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك لتطوير الأداء الطبي.

ولفت إلى أن المؤتمر يناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لما له من أهمية في تحسين تشخيص الأمراض وتسريع الأبحاث وتحسين إدارة السجلات الطبية.

الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور المنذر الحساوي

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة بين الباحثين والمتخصصين في مجال طب الأطفال كما يأتي متسقا مع منهج الوزارة في تشجيع التدريب وتطوير القدرات الفكرية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة دولة الكويت في بناء القدرات البشرية.

وعلى صعيد حماية الطفل قال الحساوي إن الوزارة خصصت خطا ساخنا على مدار الساعة (147) لتلقي الشكاوى والملاحظات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتعامل معها بسرية وبشكل فوري لضمان حماية بيانات هوية المبلغ.

وبين أن الوزارة افتتحت وحدة العناية المركزة بالمستشفى الأميري للأطفال كما أنها بصدد تشغيل مبنى الأمومة والطفولة بمشروع توسعة مستشفى العدان الذي يضم أكثر من 600 سرير يخدم المنطقة الجنوبية في دولة الكويت.

استشاري طب طوارئ الأطفال ورئيس كلية طب الأطفال في معهد الكويت للاختصاصات الطبية رئيس المؤتمر الدكتور محمد الحمدان

من جانبه قال استشاري طب طوارئ الأطفال ورئيس كلية طب الأطفال في معهد الكويت للاختصاصات الطبية رئيس المؤتمر الدكتور محمد الحمدان في كلمة مماثلة إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والوسائل الحديثة والمتقدمة لتطوير مجال طب الأطفال بين نخبة من الباحثين والمتميزين.

وأوضح الحمدان أن هذا المؤتمر هو ثمرة تعاون بين الكفاءات الوطنية من شتى التخصصات المعنية برعاية الأطفال مثل الباطنية والجراحة العامة وغيرها من التخصصات المساندة.

وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج المؤتمر الذي سيستمر لخمسة أيام ليغطي أحدث المستجدات والتطورات العلمية في مختلف التخصصات لتعزيز التعليم الطبي المستمر في بيئة مواتية للتعليم والتفاعل.

ولفت إلى أن البرنامج يشتمل على ورش العمل والعروض التقديمية الرئيسية والمسارات المتخصصة وعروض الملصقات والمعارض المتاحة لتطوير المعرفة والمهارات ولمساعدة المتخصصين لتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأفاد بأن إقامة هذا الحدث العلمي في الكويت يعد تجربة استثنائية للمشاركين وفرصة للتعاون والتواصل بين مقدمي الرعاية الصحية والباحثين الأكاديميين مضيفا أنه سيتم توفير منصة علمية لاستشكاف الإنجازات وتبادل الأفكار في مجال طب الأطفال.

الدكتور محمد الحمدان يكرم الدكتور المنذر الحساوي