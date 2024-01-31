وزير التربية: الأنشطة المدرسية تعزز روح الولاء والانتماء للوطن والمشاركة المجتمعية

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اليوم الاربعاء إن الأنشطة المدرسية تسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والمشاركة المجتمعية لتساهم في بناء جيل يحمل فخرا وولاء لوطنه ويشعر بالمسؤولية نحو تطويره.

وأضاف العدواني في تصريح صحفي عقب احتفالية رفع العلم بمناسبة الاعياد الوطنية للبلاد التي أقامتها الوزارة اليوم الأربعاء أن وزارة التربية تلعب دورا رئيسا في تعزيز الروح الوطنية لطلبتها من خلال المناهج التعليمية.

من الفعالية

وأوضح أن رفع العلم مناسبة وطنية نجدد فيها الفخر بتاريخ الكويت ووحدة شعبها ونستلهم من الإنجازات الماضية قوة لتحقيق المزيد في مستقبل يزهو بالتقدم والتضامن لما فيه مصلحة الكويت.

ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والى شعب الكويت بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية الغالية.

من الفعالية