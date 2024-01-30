كأس آسيا: كوريا الجنوبية تقصي السعودية بركلات الترجيح وتبلغ ربع النهائي

اقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية امام 42389 متفرجاً، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وسجل عبدالله رديف (46) هدف السعودية، وتشوي غو سونغ هدف كوريا الجنوبية (90+9).

وفي ركلات الترجيح تصدى حارس كوريا الجنوبية جو هيون وو لركلتي سامي النجعي وعبدالله غريب.

وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع استراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً، وتحديداً منذ 1960.