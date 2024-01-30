جامعة الكويت: قبول 47 من الطلبة الأجانب الدارسين على نفقتهم الخاصة للفصل الدراسي الثاني 2024/2023

أعلنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء قبول 47 طالبا وطالبة من الطلبة الأجانب الدراسين على نفقتهم الخاصة المتقدمين إليها للفصل الدراسي الثاني 2024/2023.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي إنه تم قبول هؤلاء الطلبة في كلية العلوم الإدارية وهم من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات ممن يسمح لهم الالتحاق بالجامعة وفق قواعد قبول خريجي المرحلة الثانوية.

وأوضح عزيز أن قبول الطلبة الأجانب الدراسين على نفقتهم الخاصة تم وفق ترتيب رغباتهم في ضوء العدد المعتمد للقبول في كلية العلوم الإدارية ووفق قرار مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكلية وسياسة القبول للعام الجامعي 2024/2023.

وذكر بهذا الشأن أنه يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.

وأوضح أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف النقالة لجميع الطلبة المقبولين محددا فيها التخصص الذي تم قبول الطالب فيه وسيكون اعتماد القبول (أونلاين) من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني http://portal.ku.edu.kw/admission.

وبين أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قدموا طلبات الالتحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على موقع تقديم طلبات الالتحاق الإلكتروني المشار إليه أعلاه مهنئا الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة وتمنى للطلبة مسيرة دراسية موفقة.