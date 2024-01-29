الصحة: حريصون على الدفع بمسيرة حركة المدن الصحية في الكويت

أكدت رئيسة مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى الحرص على الدفع بمسيرة حركة المدن الصحية في الكويت من خلال إعداد الاستراتيجيات وتحديث آلية العمل لتواكب المستجدات وبناء قدرات المدن المسجلة في تطبيق مبادرة المدن الصحية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل (استعراض الاستراتيجية الوطنية للمدن الصحية) اليوم الاثنين التي هدفت إلى استعراض ملامح ومكونات الاستراتيجية الوطنية للمدن الصحية 2023 – 2030 لتمكين المدن المسجلة والراغبة في الانضمام لحركة المدن الصحية من وضع خططها التنموية لتكون متسقة مع الاستراتيجية ليتمكن الجميع من المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت الدكتورة اليحيى إن الورشة تسعى إلى تعريف المشاركين بمنهجية إعداد الاستراتيجية ومجالات عملها وحزمة المبادرات الجديدة ومناقشة كيفية إعدادها والتنسيق مع الشركاء داخل وخارج وزارة الصحة.

وأضافت أن تطوير الاستراتيجية خطوة ضرورية لتطوير منظومة المدن لتكون متوافقة مع الأجندة الصحية لافتة إلى هذه الرؤية تعمل على تحقيق مستوى أعلى من الصحة والرفاهية للمجتمع في مدن مستدامة وفاعلة اجتماعيا ومنتجة اقتصاديا وصديقة للبيئة في إطار معزز للقيم والهوية الوطنية.

ولفتت إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ومبادرات لاستقطاب الموارد مشيرة إلى أن المكتب عكف على هذه الاستراتيجية لعدة سنوات لتتماشى مع التوجهات المستقبلية الوطنية والإقليمية والعالمية.

من جانبه أكد مدير إدارة التخطيط والتنمية في (الصحة) الدكتور ميثم حسين ان الورشة تكتسب أهميتها في برنامج إعداد الخطة الإنمائية الرابعة للدولة وإعداد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي تماشيا مع رغبة وزير الصحة الدكتور احمد العوضي بأن يكون لدى الوزارة رؤية استراتيجية.

ولفت إلى أن الورشة تعرض المفاهيم الأساسية للتخطيط الاستراتيجي واحتياجاته ومنهجيته في النظام الصحي مع الأخذ بالأولويات الصحية للدولة بهدف تمكين مدراء الإدارات المركزية والشركاء من ربط التخطيط بالخطط الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة وأي مستهدفات تتعلق بمكانة الكويت على الخارطة الصحية العالمية.

وأكد التزام دولة الكويت بتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ال17 المعني بالصحة فضلا عن الالتزام بتحقيق رؤية الكويت 2035 والتي انعكست في استراتيجية (الصحة).

وقال إن هناك 20 مشروعا لتعزيز الصحة في رؤية الكويت بمشاركة مختلف قطاعات الدولة والتي تختص فيها الوزارة بثمانية مشاريع منها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والمشروع الوطني للمدن الصحية وإنشاء مدينة الكويت الطبية والمدينة الطبية بمنطقة صباح الأحمد الصحية وجودة الخدمات الصحية وغيرها.