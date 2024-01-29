نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

وزير الدفاع: ثقة القيادة السياسية محل تكليف ومسؤولية

29 يناير، 2024
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح ان ثقة القيادة السياسية محل تكليف ومسؤولية.

وقال الشيخ فهد اليوسف في تصريح صحفي عقب أدائه اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين اننا نستشعر عظم القسم الذي أقسمناه والأمانة الملقاة على عاتقنا.

وشدد على ترجمة التوجيهات السامية للعهد الجديد بأن لا أحد فوق القانون وضرورة استكمال مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد بالحزم والمحاسبة.

وأضاف “اننا نمد يد التعاون والعمل المشترك مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة” مؤكدا توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصالح البلاد والعباد.

وأشار إلى أن أمن الوطن وسلامته واستقراره خط أحمر لا تهاون فيه أو تراخ مشددا على النهوض بالمؤسسة العسكرية (الدفاع – الداخلية) ورفع كفاءة منتسبيها.

المصدر
كونا
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29 يناير، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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