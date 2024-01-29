رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الاثنين جلسة المجلس الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية.

ويستهل المجلس أعمال جلسته بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند (أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة 91 من الدستور).

يليه على جدول الأعمال بند (أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقا لأحكام المادة 63 من الدستور).

وكان رئيس مجلس الأمة وجه يوم الأربعاء الماضي الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية وذلك بناء على طلب الحكومة.