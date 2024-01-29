وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

“الأوقاف” تخصص خطبة صلاة يوم الجمعة المقبل للحديث عن الوحدة الوطنية وثقافة التسامح

29 يناير، 2024
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خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة صلاة يوم الجمعة المقبل للحديث عن الوحدة الوطنية وثقافة التسامح التي دعت إليها الشريعة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم (الوزارة) سلمان الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين إن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب وجه المسؤولين لأن تكون الخطبة حول مفهوم الوحدة الوطنية وثقافة التسامح التي جبل عليها أهل الكويت من تقبل للآخر ونشر المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.

وأوضح الكندري أن هذا التوجيه يأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به (الأوقاف) من أجل ترسيخ مفهوم التسامح والمحبة وتقبل الآخر.

ولفت إلى ما جبل عليه المجتمع الكويتي من تسامح تستمد أصوله من القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم الأمر الذي يؤدي إلى دعم الوحدة الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي والأمن بين أفراد المجتمع.

المصدر
كونا
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29 يناير، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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