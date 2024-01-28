الدوري الإسباني: جيرونا يستعيد الصدارة

استعاد جيرونا، مفاجأة الموسم، صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه سلتا فيغو 1-0 الأحد، وذلك ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

وسجّل هدف الفوز لجيرونا الجناح كريستيان بورتو (20).

قال بورتو عقب نهاية المباراة “كنا نعلم أنه يتعيّن علينا استغلال الفرص التي أتيحت لنا، في الشوط الأول صنعنا الكثير من الفرص للتسجيل، ولاحت لهم بعض الفرص أيضاً”.

وتابع “في هذه المرحلة من الدوري الشيء المهم هو الثلاث نقاط والمنافسة”.

وأضاف مُقرّاً بعدم التركيز كثيراً على الفوز باللقب “الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو ألا نفكر كثيراً في المستقبل، فهذا سيكون خطأ. نحن نعلم أننا نترك الفرق خلفنا للوصول إلى المراكز الأوروبية، علينا أن نكون واقعيين، وهذا هو هدفنا”.

وبعد أقل من 24 ساعة على فوز ريال مدريد الصعب على لاس بالماس 2-1 ليحتل الصدارة، انتزع جيرونا المركز الأول من جديد برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الملكي الذي يملك مباراة أقل.

وعزّز جيرونا الذي حقق فوزه الثاني توالياً بعد اسقاطه إشبيلية 5-1 في المرحلة الماضية، في الدوري اكثر فأكثر وضعيته التي تسمح له بإنهاء الموسم على الاقل في مركز الوصافة، حيث بات يتقدم بفارق 11 نقطة عن برشلونة الثالث والذي سقط امام فياريال 3-5 السبت.

وعاد جيرونا الى نغمة الفوز بعدما كان قد سقط في منتصف الاسبوع على يد ريال مايوركا بنتيجة 2-3 ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا.

لاحت الفرصة الأولى لجيرونا عندما مرر الفنزويلي يانجل هيريرا عرضية إلى الأوكراني أرتيم دوفبيك، متصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع لاعب ريال مدريد الانكليزي جود بيلينغهام (14 لكل منهما)، تابعها رأسية، إلا أن الحارس فيسنتي غوايتا حال دون اهتزاز شباكه (13)، ليعود ويصد على دفعتين التسديدة الاستعراضية للهولندي دالي بليند.

واهتزت شباك سلتا فيغو بعد تمريرة من ميغيل غوتييريس تلقفها بورتو وروضها وسددها بقدمه اليمنى في الشباك (20)، في ثالث أهدافه في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وضغط أصحاب الأرض لادراك التعادل، إلا أن محاولاتهم باءت الفشل، أبرزها تسديدة البديل الصربي ميهايلو ريستيتش صدها الحارس الارجنتيني باولو غاسانيغا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وينتظر جيرونا ثلاث مواجهات مهمة في سعيه لإحراز اللقب الاول في تاريخه عندما يواجه ريال سوسييداد، ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الاسابيع الثلاثة المقبلة.