وزير التربية يستقبل عددا من المواطنين في مكتبه

وزير التربية يستقبل عددا من المواطنين في مكتبه

تنفيذا لما جاء في الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بأهمية إتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وتطبيقا لتوجيهات نائب الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح حفظه الله بتفعيل سياسة الباب المفتوح والتواصل مع المواطنين، استقبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. عادل العدواني عددا من المواطنين في مكتبه بديوان عام الوزارة.

حيث أكد الوزير العدواني عزمه على استمرار التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، والتي تأتي أيضا في إطار رؤيته لخدمة المواطنين بشكل أفضل، وتفعيل الحوار المباشر، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين ، والتزاما بالشفافية والتواصل البناء معهم، وذلك لضمان استمرار تحسين أداء الوزارة بجودة عالية.

مشيرا بالوقت ذاته إلى أن التواصل المفتوح يحقق تشكيل شراكة قوية، ويعزز من فهمنا المشترك كمسؤولين ومواطنين ومنتسبين للوزارة ، في تطوير كافة القضايا التعليمية، ووضع الحلول المناسبة لها ، بما يحقق مصلحة المواطنين، ومصلحة العمل ، وجودة العملية التعليمية.