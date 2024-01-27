“زين” و”سامسونج” تُطلقان سلسلة Galaxy S24

استضافت زين حفلاً خاصاً في مقرها الرئيسي بالشويخ للاحتفاء بإطلاق سلسلة أجهزة سامسونج Galaxy S24 الجديدة كُلياً، وذلك بحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية من زين وسامسونج الخليج وشركة البابطين، وبتواجد عملاء الشركة المُميزين من عُشّاق أجهزة سامسونج، وصانعي المحتوى والمجتمع التقني المحلّي، والذين حظوا بفرصة تجربة الأجهزة الجديدة عن قرب والتعرّف على مُميزاتها الثورية قبل موعد إطلاقها الرسمي.

وكان في مُقدّمة الحضور الرئيس التنفيذي بالتكليف في زين الكويت نواف الغربللي، ورئيس سامسونج الخليج دووهي لي، ورئيس أفرع سامسونج في الكويت وقطر يونغ جي لي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل الكندري، والمدير التنفيذي للمبيعات في سامسونج الخليج فادي أبو الشامات، ومسؤول تطوير الأعمال والاستثمار بشركة البابطين عبدالوهاب البابطين، وعدد من مسؤولي الشركات الثلاث.

وقدّم الحفل لعملاء زين المُميزين من عشّاق سامسونج وصانعي المحتوى من المجتمع التقني المحلّي فرصة خاصة وحصرية لتجربة السلسلة الجديدة التي تتضمن جهاز S24 Ultra الأفضل في فئته، وجهاز S24+ وجهاز S24، لتعريفهم على المُميزات الثورية التي تُقدّمها هذه الأجهزة المُعززة بالذكاء الاصطناعي، مع تواجد فريق سامسونج للإجابة عن كافة أسئلة واستفسارات الحضور.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في زين الكويت نواف الغربللي: “هذه التجربة المُميزة والحصرية تأتي تحت مظلّة شراكتنا الاستراتيجية مع شركائنا سامسونج الخليج وشركة البابطين، ووجودهم معنا اليوم يُعزّز علاقتنا طويلة الأمد التي نُقدّم من خلالها للسوق المحلّي أفضل الابتكارات التكنولوجية.”

الغربللي مُتحدثاً خلال الحفل

وأضاف الغربللي قائلاً: “السوق الكويتي صغير بحجمه نسبياً، لكن أسهَم القطاع الخاص بجهوده – كهذا التعاون الذي تُغذّيه طموحات زين وابتكارات سامسونج – في وضع الكويت كأحد أكثر الأسواق نضجاً وتطوّراً على خارطة صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات إقليمياً وعالمياً.”

وتابع بقوله: “قبل عامين، تفرّدت زين بكونها أوّل شركة اتصالات في العالم تُطلق تقنية Vo5G (الاتصال عبر الجيل الخامس) بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت على أجهزة سامسونج، والتي وفّرت المكالمات الصوتية فائقة الجودة لعملائنا على شبكتنا الأكبر في البلاد، وهذا الإنجاز لا يُنسب لزين فقط، بل وللكويت كأحد روّاد مجتمع الاتصالات العالمي.”

واختتم الغربللي قائلاً: “التفوّق في تلبية تطلّعات عملائنا أسهم بوضع زين في الصدارة السوقية، ومع وصول أحدث سلسلة من أجهزة سامسونج Galaxy S24 المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي، فإن شبكتنا – الحائزة على جوائز Ookla® Speedtest® – هي الاختيار الأول والأمثل للاستفادة الكاملة من التقنيات الثورية التي تُقدّمها هذه الأجهزة.”

خلال الحفل، حظي عملاء زين المُميزين الذين طلبوا الأجهزة الجديدة مُسبقاً بفرصة استلام أجهزتهم مُبكّراً قبل الموعد الرسمي تقديراً لولائهم، هذا إلى جانب مشاركتهم في السحب على عدد من أجهزة S24 Ultra الأفضل في فئتها، وتقديم عرضٍ مرئي من مُدرّب سامسونج المُعتمد مارفل فريدو لشرح المميزات الجديدة في سلسلة S24 بشكلٍ تفصيلي.

رئيس سامسونج الخليج دووهي لي مُتحدثاً

وكشفت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن سلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وS24+ وS24، والتي تُدشّن حقبة جديدة من تجارب الهواتف المتنقلة المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI، وتفتح الآفاق نحو إحداث ثورة غير مسبوقة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم.

ويُسهم دمج الذكاء الاصطناعي في سلسلة S24 بتعزيز كافة تجارب المستخدمين، بدءاً من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكيّة للنصوص والمكالمات، مروراً بالقدرات الإبداعيّة المحسّنة بفضل محرّك ProVisual من Galaxy، وصولاً إلى وضع معيار جديد للبحث يُعيد تعريف طريقة استكشاف المستخدمين للعالم من حولهم.

ويوفر Galaxy AI ذكاءً هادفاً مُصمماً لإثراء جوانب مختلفة من الحياة، ولا سيما التأكيد على دوره في تعزيز التواصل عبر الهواتف الذكية، ويعمل Galaxy S24 على تبسيط التواصل عبر اللغات، ويسهّل الدردشة مع الطلاب أو الزملاء في الخارج، وحتى إجراء الحجوزات أثناء السفر، وذلك من خلال الترجمة الفورية Live Translate الصوتية والنصية ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي أثناء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق، ودون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، مع ضمان الخصوصية بشكل تام بفضل الذكاء الاصطناعي المتوفّر على الجهاز.

ويشمل مُحرّك ProVisual الخاص بأجهزة S24 مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحفل استضاف عملاء زين المُميزين وصانعي المحتوى التقني

وفي الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي تنامياً متزايداً في الحياة اليوميّة، أصحبت الحاجة أكبر لتعزيز قوّة الأداء لمواكبة المتغيرات المستمرّة، وهنا تبرز سلسلة هواتف Galaxy S24 لتوفير تجربة مذهلة في شتى المهام، سواءً كانت الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في الشرائح والشاشة وغيرها.

ويقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطارًا مبتكرًا من التيتانيوم كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يُتيح ذلك، مما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره، ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل، ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي Galaxy S24+‎ وGalaxy S24 مظهرًا جماليًا رائعاً، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة.

سلسلة Galaxy S24 تتيح مستويات جديدة من الإبداع بالذكاء الاصطناعي