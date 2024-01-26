عطل يصيب الآلاف من حسابات مايكروسوفت تيمز

عطل يصيب الآلاف من حسابات مايكروسوفت تيمز

أبلغ نحو 13 ألف مستخدم لتطبيق مايكروسوفت تيمز “Teams” عن تعطله اليوم الجمعة، وفقا لموقع “DownDetector”.

وفي منشور على موقع إكس، قالت مايكروسوفت إنه جرى معالجة العطل الذي أصاب حسابات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشارت إلى أن الأعطال في منطقتي أميركا الشمالية والجنوبية لا تزال جارية وتواصل التعامل معها.

ويتعدى عدد مستخدمي مايكروسوفت تيمز نحو 280 مليون شخص، وفقا للشركة.

ويستخدم التطبيق بشكل أساسي لتنظيم الاجتمعات الافتراضية والتواصل داخل الشركات.

هجمات إلكترونية

كانت مايكروسوفت اتهمت هجمات إلكترونية بالتسبب في عطل أصاب حاسات تيمز والبريد الإلكتروني مايكروسوفت أوت لوك في يونيو/حزيران الماضي.

وكان موقع “DownDetector”، المتخصص في رصد الأعطال، قد أبلغ عن 18,000 عطل في حسابات مايكروسوفت تيمز للتواصل وأوتلوك للبريد الإلكتروني في 5 يونيو/حزيران لمدة ساعتين، تكررت اليوم التالي.

كما أعلنت مايكروسوفت عن تعطل خدمات أزور السحابية الخاصة بها في 8 يونيو/حزيران.

ولم تذكر تدوينة مايكروسوفت عدد المتأثرين بالعطل، ولكنها استبعدت أن تكون الهجمات أدت إلى اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وتخطت القيمة السوقية لمايكروسوفت 3 تريليونات دولار خلال الشهر الجاري، لتتصدر قائمة أعلى شركات العالم قيمة متقدمة على أبل التي تبلغ قيمتها السوقية 2.98 تريليون دولار.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج أعمال مايكروسوفت عن الربع الأخير من 2023 في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.