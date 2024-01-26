العجيري العلمي: عطارد والمريخ يقترنان في سماء الكويت فجر غد

أعلن مركز العجيري العلمي أن سماء الكويت ستشهد فجر غد السبت ظاهرة فلكية نادرة الحدوث وهي اقتران كوكبي عطارد والمريخ وستكون رؤيتها ممكنة بالعين المجردة.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن سماء البلاد على موعد غدا مع ظاهرة اقتران الكوكبين “الأحمرين” بدرجة اقتران تصل إلى 25ر0 وبالتالي سيكونان الأقرب لبعضهما البعض.

وذكر أن حالة الاقتران ستشاهد من الفجر وحتى شروق الشمس وتستمر رؤيتها حتى يوم الاثنين خلال أوقات الليل في الجزء الجنوبي الشرقي.

ودعا المركز رواد البر والمناطق المكشوفة إلى رصد الظاهرة والاستمتاع بها مبينا أن رؤيتها ستكون ممكنة بالعين المجردة أو عبر المنظار أو التلسكوب الصغير.