مركز العجيري العلمي:اكتمال أول بدر في 2024 اليوم تزامنا مع اقترانه بحشد نجوم خلية النحل

مركز العجيري العلمي:اكتمال أول بدر في 2024 اليوم تزامنا مع اقترانه بحشد نجوم خلية النحل

قال مركز العجيري العلمي إن الكويت تشهد اليوم الخميس أول بدر كامل الاستدارة للعام 2024 وهو اكتمال لقمر شهر رجب 1445 هجري فيما يسمى (ابدار القمر 08:55 مساء).

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة اليوم ليشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتكون نسبة لمعانه كاملة.

وذكر أن القمر سيكون في حالة اقتران مع الحشد النجمي المعروف باسم (خلية النحل) وهي واحدة من أقرب العناقيد المفتوحة للشمس والأرض وتمتلك عددا أكبر من النجوم من معظم العناقيد المجاورة الأخرى.

ودعا المركز هواة رصد النجوم إلى رصد الظاهرة باستخدام التلسكوب الصغير ومرشحات خاصة (فلاتر) لحجب ضوء القمر اللامع ورؤيته في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي مع شروق الشمس.