عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات الشيخ سعود بن صقر القاسمي

عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات الشقيقة حاكم رأس الخيمة يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

24 يناير، 2024
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وصل الى البلاد صباح اليوم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان في استقبال سموه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

ويرافق سموه وفد يضم كلا من سمو الشيخ أحمد بن سعود القاسمي وسمو الشيخ خالد بن سعود القاسمي وسمو الشيخ صقر بن سعود القاسمي والشيخ صقر بن محمد القاسمي.

المصدر
كونا
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24 يناير، 2024
0 28 أقل من دقيقة

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