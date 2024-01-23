لاعبو منتخب سوريا يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: سوريا الى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها

23 يناير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

بلغت سوريا الدور الثاني من كأس اسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-صفر الثلاثاء على ملعب البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، في حين انتهت المباراة الثانية في المباراة بتعادل استراليا مع اوزبكستان 1-1.

وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76) محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الاولى بعد ان اخفق في المشاركات الست السابقة.

وضمنت سوريا احدى البطاقات الاربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها الى 4 نقاط بفارق نقطة خلف اوزبكستان الثانية التي لحقت باستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
23 يناير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

إنتر ميلان يتوج بطلا للسوبر الإيطالي في السعودية بالفوز على نابولي بهدف دون رد

23 يناير، 2024

أمم إفريقيا: غينيا الاستوائية تبلغ ثمن النهائي بفوز مدوِّ على ساحل العاج المضيفة وتضعها على مشارف الاقصاء

22 يناير، 2024

وفاة اسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا عن 79 عاماً

22 يناير، 2024

كأس آسيا: لبنان يودّع مجدداً من دور المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر إلى دور الـ16

22 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى