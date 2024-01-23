كأس آسيا: سوريا الى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها

بلغت سوريا الدور الثاني من كأس اسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-صفر الثلاثاء على ملعب البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، في حين انتهت المباراة الثانية في المباراة بتعادل استراليا مع اوزبكستان 1-1.

وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76) محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الاولى بعد ان اخفق في المشاركات الست السابقة.

وضمنت سوريا احدى البطاقات الاربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها الى 4 نقاط بفارق نقطة خلف اوزبكستان الثانية التي لحقت باستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.