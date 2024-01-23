مستشفى البنك الوطني: إدخال خدمة العلاج الخلوي الهندسي لمرضى سرطان الدم قريبا

أعلن مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال اليوم الثلاثاء عن إدخال خدمة العلاج الخلوي الهندسي في قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا قريبا والتي قد تصل نسبة النجاح فيها إلى 95 بالمئة.

وأكدت رئيس قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية في المستشفى الدكتورة سندس الشريدة في كلمة بافتتاح مؤتمر الكويت الثالث لزراعة الخلايا الجذعية للأطفال والعلاج الخلوي الحرص على مواكبة تطورات ومستجدات علاج المرضى ومتابعة الخيارات العلاجية المتنوعة لمرضى سرطان الاطفال.

وأضافت الشريدة أنه تم إدخال خدمة (الفصادة العلاجية الضوئية) في خطوة جديدة نحو علاج مضاعفات زراعة الخلايا الجذعية لمرضى (التناحر) والتي يتم خلالها اعتماد بروتوكولات علاجية عالمية.

وبينت أن الكورتيزون يشكل المرحلة العلاجية الأولى فيما تأتي الفصادة في المرحلة الثالثة مشيرة أنه تم تقديم هذه الخدمة العلاجية لسبع حالات حققت جميعها نتائج إيجابية.

وأشارت إلى أن العلاج المناعي أحد الخيارات التي تم توفيرها مؤخرا ويعد بديلا فعالا وأقل تأثيرا من العلاج الكيماوي لافتة إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير الأدوية والمعدات والأجهزة المتقدمة والعلاجات المستجدة في هذا المجال.

وقالت الشريدة إن المؤتمر يقام على مدى يومين تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ويجمع خبراء وباحثين في مجال علم زراعة الخلايا الجذعية للأطفال ويشارك فيه 18 متحدثا من داخل وخارج دولة الكويت للوقوف على أحدث المستجدات التشخيصية والعلاجية.

وذكرت أن المؤتمر يتخلله العديد من الأوراق والمحاضرات العلمية كزراعة الخلاياالجذعية من متبرع متطابق ونصفي وأخرى تتعلق بالعلاج الجيني (للأنيميا المنجلية) و(أنيميا الثلاسيميا الكبرى) والتطرق أيضا للعلاج الخلوي الهندسي علاوة على أخر مستجدات علاج التناحر من بعد زراعة الخلايا الجذعية للأطفال.