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مركز العجيري العلمي: برد الأزيرق يبدأ اليوم ويستمر 8 أيام

23 يناير، 2024
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قال مركز العجيري العلمي أن برد (الأزيرق) يبدأ اليوم في الكويت ويستمر لثمانية أيام تقريبا ويأتي ضمن موسم الشبط ويكون أشد أيام فصل الشتاء برودة خصوصا في المناطق المكشوفة والصحراوية.

وأوضح المركز في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن النهار يصبح أكثر طولا فيما تقصر ساعات الليل بسبب اقتراب الأرض التدريجي من الاعتدال الربيعي.

وأشار المركز أن موسم الشبط ينقسم إلى نجمين هما (النعائم) و(البلدة) لافتا إلى أن نجم البلدة يبدأ الأحد المقبل ويستمر 13 يوما ويكون الجو فيه باردا رطبا وغير جاف ويبدأ فيه البرد بالانحسار تدريجيا.

ولفت إلى أن البرد الشديد يختتم بنهاية (الشبط) ويبدأ الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة مع موسم (العقارب) الذي يعتبر آخر البرد.

المصدر
كونا
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23 يناير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

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